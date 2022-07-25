Fiber İnternet Nedir? Fiber İnternet Ne İşe Yarar, Özellikleri Neler Ve ADSL İle Farkı Ne?

Hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkan internet, hemen her konuda bize kolaylık sağlamıştır. İnternetin gelişmesiyle birlikte küresel ağ, yeni iletişim biçimlerini ve sosyalleşmeleri de beraberinde getirmiştir. Her geçen gün yenilenen ve farklı özellikleriyle hayatımızda büyük yer edinen internet fiber optik özelliğiyle dikkat çeker. Uzun zamandır bizlerle birlikte olan fiber internet, internet teknolojisinin en hızlı versiyonu olarak dikkat çeker. Dünya çapında çok sık kullanılan bu siber optik hakkında detaylı bilgi elde etmek isteyen kişiler bu konuda araştırmalar yapmıştır. Fiber internet nedir sorusuna cevap arayan kişiler için bu yazımızda detaylı bilgilere yer verdik. İşte merak edilenler...

Fiber İnternet Nedir?

Fiber internet veya diğer adıyla fiber optik internet düşük gecikmeyle 940 Mbps hızlarına ulaşabilme potansiyeli bulunan bir geniş bant ağ bağlantısıdır. Bu teknolojinin ana yapı taşları ise, fiber optik kablolardır. Bu fiber optik kablolar, elektrik sinyallerinin aksine ışık sinyallerini kullanarak veri gönderirler. Fiber optik kablo, bir elektrik kablosuna benzer ve ışığı taşımak için kullanılan bir veya daha fazla fiber optikten oluşur. Veri iletişimini kolaylaştıran fiber optikler, havacılık, haberleşme sistemleri ve nükleer enerji sistemleri gibi alanlarda da kullanılır.

Fiber İnternet Ne İşe Yarar?

Fiber internet modern ülkelerin neredeyse tamamında kullanılır. Fiber optik kabloların bağlanmasıyla başlayan bu ağ sistemi oldukça önemlidir. Fiber optik birçok özelliği içerisinde bulunduran ve kullanım bakımından kolaylık sağlayan bir ağ sistemidir. Fiber internet, birden fazla kablonun bir araya gelmesiyle oluşturulan kablolarla taşınır. Fiber optik verinin en büyük avantajı, aynı anda birden fazla veriyi taşımasıdır. Fiber optik kablolar, yüzlerce fiber optikten oluşur ve her bir fiber optik aynı anda çoklu verileri ışık hızına yakın bir hızda, ışık formatında taşırlar. Bu nedenle internet, en hızlı ve yaygın internet haline gelmiştir.

Fiber İnternet Özellikleri

Fiber internet özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bilinen bazı özelliklere yer verdik. Buna göre, fiber internet düşük maliyetlidir. Fiber internet bakır tele göre daha ince bir yapıdadır. Yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Bakır tele göre daha az sinyal kaybı vardır. Düşük güç ile çalışmaktadır. Fiber internet çok daha hafiftir ve esnek kullanım alanına sahiptir.