"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 29 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir?