Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Maç Programı 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 5.8.2025 13:45

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Maç Programı 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası için hazırlara başladı. Sırbistan ile hazırlık maçına çıkan Milliler 3-0 kazanırken iki kez daha Sırp milli takımıyla hazırlığa çıkılacağı duyuruldu. Yoğun bir tempoyla hazırlanılan kupada ilk rakip İspanya olacak. Daha sonra sırasıyla Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak Filenin Sultanları maç takvimi ile takip ediliyor. Peki; Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, şampiyonaya dair merak edilenler:

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Maç Programı 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç programı 2025 ajandalara not edildi. Voleybolseverlerin ekran başına geçeceği müsabakada altın madalya hedefleniyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Sultanlar, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas gibi oyuncularıyla son maçlarda ön plana çıkıyor. İşte, Türkiye - İspanya maçı tarihi, saati ve maça dair ayrıntılar:

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIĞINDA!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor. Sırbistan ile hazırlık maçına çıkan Milliler 3-0 kazanırken iki takımın iki kez daha hazırlığa çıkacağı duyuruldu.

Şampiyonada D grubunda yer alacak Filenin Sultanları'nın rakipleri: İspanya, Bulgaristan ve Kanada!

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvadaki ilk maçımız 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşması, şampiyonadaki performans açısından büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI GENİŞ KADROSU 2025

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Maç Programı 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
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