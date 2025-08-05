Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Maç Programı 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç programı 2025 ajandalara not edildi. Voleybolseverlerin ekran başına geçeceği müsabakada altın madalya hedefleniyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Sultanlar, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas gibi oyuncularıyla son maçlarda ön plana çıkıyor. İşte, Türkiye - İspanya maçı tarihi, saati ve maça dair ayrıntılar:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor. Sırbistan ile hazırlık maçına çıkan Milliler 3-0 kazanırken iki takımın iki kez daha hazırlığa çıkacağı duyuruldu.
Şampiyonada D grubunda yer alacak Filenin Sultanları'nın rakipleri: İspanya, Bulgaristan ve Kanada!
22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:
23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya
25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan
27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın