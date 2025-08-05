Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Maç Programı 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIĞINDA!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor. Sırbistan ile hazırlık maçına çıkan Milliler 3-0 kazanırken iki takımın iki kez daha hazırlığa çıkacağı duyuruldu.

Şampiyonada D grubunda yer alacak Filenin Sultanları'nın rakipleri: İspanya, Bulgaristan ve Kanada!