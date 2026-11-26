Uluslararası voleybol takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Milletler Ligi'nde yeni sezon heyecanı erken başladı. Üç haftalık grup etabının final durağına Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olması dikkat çekti. 19 takımın yer alacağı turnuvada Filenin Sultanları, üç hafta boyunca üç farklı ülkede toplam 12 karşılaşmaya çıkacak.