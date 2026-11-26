Uluslararası voleybol takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Milletler Ligi'nde yeni sezon heyecanı erken başladı. Üç haftalık grup etabının final durağına Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olması dikkat çekti. 19 takımın yer alacağı turnuvada Filenin Sultanları, üç hafta boyunca üç farklı ülkede toplam 12 karşılaşmaya çıkacak.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyurulan takvime göre ay-yıldızlı ekibin üç etaplık grup maratonu şu tarihlerde ve ev sahibi ülkelerde gerçekleşecek:
1. Hafta (Çin Etabı): 2 - 6 Haziran 2027
2. Hafta (Hollanda Etabı): 16 - 20 Haziran 2027
3. Hafta (Türkiye Etabı): 7 - 11 Temmuz 2027
Üç haftalık etabın sonunda genel puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ülkeler, 21 - 25 Temmuz 2027 tarihleri arasında düzenlenecek 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Karşılaşmaların kesin maç günleri ve başlama saatleri ise ilerleyen süreçte FIVB tarafından ayrıca açıklanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üç etapta yer alacağı gruplar ve aynı havuzda bulunacağı ülkeler şu şekilde sıralanıyor:
1. Hafta Grubu (Çin): Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya
2. Hafta Grubu (Hollanda): Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya
3. Hafta Grubu (Türkiye): Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya
Her etapta 4'er maç oynayacak olan millilerimizin hafta bazlı karşılaşma programı da belli oldu:
1. Hafta / Çin:
Türkiye - Tayland
Türkiye - ABD
Türkiye - Çin
Türkiye - Japonya
2. Hafta / Hollanda:
Türkiye - Almanya
Türkiye - Ukrayna
İtalya - Türkiye
Türkiye - Hollanda
3. Hafta / Türkiye:
Türkiye - Belçika
Türkiye - Fransa
Türkiye - Polonya
Türkiye - Rusya