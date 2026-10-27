Filenin Sultanları’nın Dünya Kupası rakipleri kimler, hangi grupta? 2027 FIVB Dünya Kupası kuraları çekildi!

Kura çekiminin tamamlanmasıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Filenin Sultanları, rakiplerle oynayacağı grup maçlarından avantajlı sonuçlarla ayrılarak eleme turlarına yükselmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlıların turnuvadaki yolculuğuna ev sahipliği yapacak şehirler ve final karşılaşmasının oynanacağı salon da belli oldu.
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda kura heyecanı sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 32 ülkenin şampiyonluk mücadelesi vereceği organizasyonda C Grubu'na yerleşti. Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki rakipleri Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır oldu.
Filenin Sultanları'nın uluslararası arenadaki yeni sınavı, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek. ABD ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada dünyanın farklı kıtalarından gelen milli takımlar, yaklaşık iki hafta boyunca kupa mücadelesi verecek.
Grup maçları 20-25 Ağustos tarihleri arasında yapılırken eleme turlarının ardından şampiyon takım 5 Eylül'deki finalle belirlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu karşılaşmalarını Kanada'nın Quebec City kentindeki Videotron Centre'da oynayacak. Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile yapacağı müsabakalara bu salon ev sahipliği yapacak. Turnuvanın son bölümünde voleybol heyecanı Anaheim'a taşınacak.
Kura çekiminin ardından 32 ülkenin yer aldığı sekiz grubun tamamı belli oldu.
2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası grup dağılımı şöyle:
A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko
B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore
C Grubu: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Mısır
D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan
E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba
F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan
G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre