Filenin Sultanları’nın Dünya Kupası rakipleri kimler, hangi grupta? 2027 FIVB Dünya Kupası kuraları çekildi!

Kura çekiminin tamamlanmasıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Filenin Sultanları, rakiplerle oynayacağı grup maçlarından avantajlı sonuçlarla ayrılarak eleme turlarına yükselmeyi hedefliyor. Ay-yıldızlıların turnuvadaki yolculuğuna ev sahipliği yapacak şehirler ve final karşılaşmasının oynanacağı salon da belli oldu.