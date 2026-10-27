Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı!

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE ÜST TURA NASIL ÇIKILIR?

UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor. Her ekip, üçü kendi sahasında ve üçü deplasmanda olmak üzere altı farklı rakiple oynuyor.

Altı haftalık maratonun ardından puan cetvelinin ilk sekiz basamağında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında bulunan ekipler ise son 16 biletini alabilmek için eleme turu play-off maçlarına çıkacak. Son 12 sıradaki takımların Avrupa serüveni lig aşamasında sona erecek.