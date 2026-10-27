Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:10

Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde Avrupa yolculuğunu sürdüren Trabzonspor, üçüncü hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlamaya hazırlanıyor. KuPS ve Hearts galibiyetlerinin ardından bordo-mavililer yeni bir zafer hedeflerken taraftarlar da karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı!
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Trabzon'da Avrupa kupası heyecanı yeniden yaşanacak. Bordo-mavililerin karşılaşmaya hangi kadroyla çıkacağı ve teknik heyetin nasıl bir oyun planı tercih edeceği maç günü netleşecek. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için maç saati ve canlı yayın programına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor, Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Bordo-mavililer, Trabzon'daki Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesinin TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayımlanacak.

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TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Trabzonspor, Avrupa sahnesindeki ilk iki maçından toplam 6 puan çıkardı. Finlandiya deplasmanında KuPS'u 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, ikinci haftada İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Trabzonspor, Alman rakibini de mağlup etmesi halinde lig aşamasının ilk yarısını 9 puanla tamamlayacak.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ SIRADAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Freiburg mücadelesinin ardından bordo-mavilileri Avrupa'da üç karşılaşma daha bekliyor. Trabzonspor, lig aşamasının dördüncü haftasında 26 Kasım Perşembe günü CSKA Sofya deplasmanına çıkacak.

Karadeniz temsilcisi, 10 Aralık'ta Jablonec'i ağırladıktan sonra 17 Aralık'ta Kızılyıldız ile deplasmanda oynayacağı maçla lig aşamasını tamamlayacak.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE ÜST TURA NASIL ÇIKILIR?

UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor. Her ekip, üçü kendi sahasında ve üçü deplasmanda olmak üzere altı farklı rakiple oynuyor.

Altı haftalık maratonun ardından puan cetvelinin ilk sekiz basamağında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında bulunan ekipler ise son 16 biletini alabilmek için eleme turu play-off maçlarına çıkacak. Son 12 sıradaki takımların Avrupa serüveni lig aşamasında sona erecek.

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Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
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