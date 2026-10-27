Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı!

Trabzon'da Avrupa kupası heyecanı yeniden yaşanacak. Bordo-mavililerin karşılaşmaya hangi kadroyla çıkacağı ve teknik heyetin nasıl bir oyun planı tercih edeceği maç günü netleşecek. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için maç saati ve canlı yayın programına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor, Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Bordo-mavililer, Trabzon'daki Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
Trabzonspor, Avrupa sahnesindeki ilk iki maçından toplam 6 puan çıkardı. Finlandiya deplasmanında KuPS'u 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, ikinci haftada İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Trabzonspor, Alman rakibini de mağlup etmesi halinde lig aşamasının ilk yarısını 9 puanla tamamlayacak.
Freiburg mücadelesinin ardından bordo-mavilileri Avrupa'da üç karşılaşma daha bekliyor. Trabzonspor, lig aşamasının dördüncü haftasında 26 Kasım Perşembe günü CSKA Sofya deplasmanına çıkacak.
Karadeniz temsilcisi, 10 Aralık'ta Jablonec'i ağırladıktan sonra 17 Aralık'ta Kızılyıldız ile deplasmanda oynayacağı maçla lig aşamasını tamamlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor. Her ekip, üçü kendi sahasında ve üçü deplasmanda olmak üzere altı farklı rakiple oynuyor.
Altı haftalık maratonun ardından puan cetvelinin ilk sekiz basamağında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında bulunan ekipler ise son 16 biletini alabilmek için eleme turu play-off maçlarına çıkacak. Son 12 sıradaki takımların Avrupa serüveni lig aşamasında sona erecek.