Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:45

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları Avrupa kupası heyecanıyla yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılı temsilcimiz, Alman ekibini İstanbul'da ağırlıyor. RAMS Park'taki dev karşılaşmanın yayın saati, şifresiz kanal seçeneği ve muhtemel 11 detayları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, taraftarı önünde Stuttgart ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi ve maçın ekranlara geleceği yayın kanalı sarı-kırmızılı taraftarın gündeminde.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşaması 4. hafta kapsamında düzenlenecek Galatasaray - Stuttgart karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı dev mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlama düdüğüyle birlikte start alacak.

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GS STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Temsilcimizin Avrupa sahnesindeki bu kritik randevusu Türkiye'deki futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak. Galatasaray - Stuttgart mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Devler Ligi'nde ilk 8 ve son 24 mücadelesini sürdüren Galatasaray, kendi sahasındaki seyirci avantajını kullanarak gruptaki puanını yukarı taşımayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yakaladığı hücum verimliliği ve yüksek temposuyla öne çıkıyor.

Sarı kırmızılılar 3 puanla 23. sırada bulunuyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü
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