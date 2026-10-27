Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, taraftarı önünde Stuttgart ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi ve maçın ekranlara geleceği yayın kanalı sarı-kırmızılı taraftarın gündeminde.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşaması 4. hafta kapsamında düzenlenecek Galatasaray - Stuttgart karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Temsilcimizin Avrupa sahnesindeki bu kritik randevusu Türkiye'deki futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak. Galatasaray - Stuttgart mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Devler Ligi'nde ilk 8 ve son 24 mücadelesini sürdüren Galatasaray, kendi sahasındaki seyirci avantajını kullanarak gruptaki puanını yukarı taşımayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yakaladığı hücum verimliliği ve yüksek temposuyla öne çıkıyor.
Sarı kırmızılılar 3 puanla 23. sırada bulunuyor.