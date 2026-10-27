Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi fikstürü

GS STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Temsilcimizin Avrupa sahnesindeki bu kritik randevusu Türkiye'deki futbolseverlerle şifresiz olarak buluşacak. Galatasaray - Stuttgart mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.