Filistinli çocuktan Başkan Erdoğan’a duygulandıran mektup!

"MERHAMETLİ BİR BABA OLARAK TANIDIM"

Tesnim mektubunda, "Siz çok iyi bir yüreğe sahipsiniz, sizi yeryüzündeki her mazlum Müslümana merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum." ifadelerine yer verdi.

"SİZDEN DAHA İYİ BİR BAŞKAN GÖRMEDİK"

Filistinli çocuk mektubunda "Herkesin günlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor. Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti. "Bu mesajı size gönderdim sevgili dedem, bize umut verirken bizi sebat etmeye teşvik ederken ve bizi daha iyi bir geleceğe doğru iterken kalbim sesinizi duymayı bekliyor ve özlüyor." ifadelerini kullanan Filistinli çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık temennisinde bulundu.

Tesnim mektubunun sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum."