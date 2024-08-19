Filistinli işadamına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de, Filistin uyruklu bir işadamının otomobiline maskeli kişi ya da kişilerce, susturuculu silahla saldırı düzenlendi, 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler, park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Yüzleri maskeli kişi ya da kişilerin susturucu takılmış tabancayla ateş açtığı otomobildeki Filistinli işadamı ile koruması yaralanırken, şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.