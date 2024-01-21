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Giriş Tarihi: 22.1.2024

‘Film çekiyorum’ bahanesiyle vurgun

Boşandıktan sonra İngiltere’den İstanbul’a taşınarak yeni bir hayat kurmak isteyen Yıldız K., yapımcı Cengizhan A. ile tanıştı. Film çekeceğini söyleyerek ortaklık teklifinde bulunan Cengizhan A.’ya 1 milyonun liranın üzerinde ödeme yapan Yıldız K. bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
‘Film çekiyorum’ bahanesiyle vurgun
İngiltere'de yaşayan Yıldız K., eşinden boşandıktan sonra 2023'ün ilk aylarında İstanbul'a taşındı. Burada kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan genç kadın, yapımcı olduğunu ileri süren Cengizhan A. ile tanıştı. İkilinin arasındaki başlayan gönül bağını fırsat bilen Cengizhan A. birçok reklam, film çektiğini ve yeni çekeceği projelerinin 36 milyon hasılat getireceğini söyleyerek Yıldız K.'ye ortaklık teklifinde bulundu. Yıldız K., Cengizhan'a güvenerek 2 ayrı filme ortak oldu.



ÇEKİMLER BİR TÜRLÜ BAŞLAMADI
Genç kadın, acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen şahsa, aracını satarak elde ettiği parayla birlikte toplamda 1 milyon 40 bin lira verdi. Cengizhan A., 'filmi çekeceğiz' bahanesiyle kamera satın alsa da çekimler bir türlü başlamadığı ileri sürüldü. Sürekli olarak geçiştirmeye yönelik bahanelerle karşılaşan Yıldız K., Cengizhan'ın başkalarından da borç aldığını ve ödemediği için haczedilecek durumuna geldiğini öğrendi. Defalarca parasını istese de tehdit ve hakaretlerle karşılaştı. Filmin gişe hasılatından pay alacağı ümidiyle çıktığı yolda duygusal yakınlık hissettiği kişi tarafından dolandırıldığını anlayan genç kadın, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yıldız K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Cengizhan A. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep ederek şikayetçi oldu.

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‘Film çekiyorum’ bahanesiyle vurgun
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