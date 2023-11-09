Film değil gerçek! Güney Kore’de bir robot adamı böyle öldürdü...

Olay, 40'lı yaşlarındaki bir robot şirketi çalışanı olan adamın robotu incelediği sırada meydana geldi.
Güney Kore'den aktarılan habere göre, robot kolunun adamın kafasını sebze kutusu sanarak yakaladığını ve vücudunu taşıma bandına doğru iterek yüzünü ve göğsünü ezdiği belirtildi.
Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, daha sonra hayatını kaybetti.
Testin başlangıçta 6 Kasım'da yapılması planlanmıştı ancak robotun sensöründeki sorunlar nedeniyle iki gün ertelendi.
Robot kolunu üreten şirkette çalışan bir adam, Çarşamba günü gece geç saatlere kadar makinede kontroller yaparken makine arızalandı.
Olayın ardından yapılan açıklamada tesisten bir yetkili, "kesin ve güvenli" bir sistemin kurulması çağrısında bulundu.