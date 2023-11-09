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Giriş Tarihi: 9.11.2023 16:29 Son Güncelleme: 9.11.2023 16:39

Film değil gerçek! Güney Kore'de bir robot adamı böyle öldürdü...

Raporlara göre, Güney Kore'de bir adam, kendisini taşıdığı yiyecek kutularından ayırt edemediği için bir robot tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Film değil gerçek! Güney Kore’de bir robot adamı böyle öldürdü...

Olay, 40'lı yaşlarındaki bir robot şirketi çalışanı olan adamın robotu incelediği sırada meydana geldi.

Güney Kore'den aktarılan habere göre, robot kolunun adamın kafasını sebze kutusu sanarak yakaladığını ve vücudunu taşıma bandına doğru iterek yüzünü ve göğsünü ezdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, daha sonra hayatını kaybetti.

Habere göre robot, biber kutularını kaldırıp paletlere aktarmaktan sorumluydu. Ajansın polise verdiği bilgiye göre, adam, Güney Gyeongsang eyaletindeki biber ayıklama tesisinde 8 Kasım'da yapılması planlanan test çalışması öncesinde robotun sensör işlemlerini kontrol ediyordu.

Testin başlangıçta 6 Kasım'da yapılması planlanmıştı ancak robotun sensöründeki sorunlar nedeniyle iki gün ertelendi.

Robot kolunu üreten şirkette çalışan bir adam, Çarşamba günü gece geç saatlere kadar makinede kontroller yaparken makine arızalandı.

Olayın ardından yapılan açıklamada tesisten bir yetkili, "kesin ve güvenli" bir sistemin kurulması çağrısında bulundu.

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Film değil gerçek! Güney Kore'de bir robot adamı böyle öldürdü...
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