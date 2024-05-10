Film gibi olay! Uçaktan düşen buz kütlesi ailenin evcil hayvanını öldürdü

Pazartesi günü Utah'ta bir uçaktan düşen buz kütlesi Cassidy Lewis'in evine isabet etti. Yüksek bir patlama sesiyle birlikte tüm evin sarsıldığını söyleyen Lewis, dışarı fırladıktan sonra "horozlarımız, atlarımız çıldırıyordu" dedi.
Patlamanın sebebinin ise uçaktan düşen buz kütlesi olduğunu öğrendiği an şoke olan Lewis, "Bu sesin kaynağının bir patlama olduğunu düşünmüştüm ama olay sandığımdan çok farklı çıktı" açıklamasında bulundu.
Keçilerinin yaşadığı barakanın çatısının delindiğini gören Lewis, barakaya girince asıl felaketle karşılaştı. Düşen buz kütlesi keçiye isabet etmiş ve hayvanı kanlar içinde bırakmıştı. Şiddetli çarpma sonrası keçi hayatını kaybetti.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Salt Lake City Uluslararası Havaalanı, olayı hangi uçağın sebep olduğunu araştırmaya devam ettiğini açıkladı.
Olay sonrası çok üzgün olduğunu belirten Lewis, "Artık ne zaman bir uçağın geçtiğini duysam tedirgin oluyorum, bu olay bizim başımıza geldiği için çok şansısız" açıklamasında bulundu.
Yapılan araştırmalarda ise aslında ABD'de uçaklardan buz düşmesinin yaygın olmadığı, bu tarz olaylarla ilgili yalnızca birkaç örnek rapor edildiği de belirtildi.