Film gibi olay! Uçaktan düşen buz kütlesi ailenin evcil hayvanını öldürdü





Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Salt Lake City Uluslararası Havaalanı, olayı hangi uçağın sebep olduğunu araştırmaya devam ettiğini açıkladı.

Olay sonrası çok üzgün olduğunu belirten Lewis, "Artık ne zaman bir uçağın geçtiğini duysam tedirgin oluyorum, bu olay bizim başımıza geldiği için çok şansısız" açıklamasında bulundu.