Film gibi operasyon: Çelik kasa soyguncuları Kocaeli’de yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan gelerek Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki farklı iş yerine giren ve çelik kasaları açan 6 kişilik çete, kasalarda beklediklerini bulamayınca hayal kırıklığına uğradı. İstanbul'a dönüş yoluna çıkan soyguncular, Kocaeli polisi tarafından uzun süreli bir takibin ardından otoyollar trafiğe kapatılarak kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin son iki ay içinde Sakarya, Bolu ve Düzce'de 9 ayrı iş yerini hedef alarak çelik kasa soygunları gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

KAMERALAR İNCELENDİ 10 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, 30 Aralık 2024 günü yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. İzmit'te bir iş yerinden hırsızlık ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda, çok sayıda kamera incelenerek 10 bine yakın araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda, hırsızlıkta kullanılan ve ikiz plaka takıldığı belirlenen bir araç tespit edildi. Aracın tespit edilmesi sonrasında başlatılan takip sonucu, hırsızların 13 Ocak Günü'nün ilk saatlerinde Kocaeli'ne geldikleri belirlendi. Körfez İlçesinde 2 ayrı iş yerine giren hırsızları yakalamak için Kocaeli polisi harekete geçti.

OTOYOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kocaeli polisi, soyguncuların kullandıkları aracı yakalamak ve kaçmalarını önlemek için hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı. Başarılı operasyon sonucu durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 telsiz,Levye, burç, demir kesme makası ve spiral kesiciler, maskeler ve soygunda kullanılan diğer ekipmanlar ele geçirildi. Şüphelilerin, soygunlarda telsizle irtibat kurdukları ve araçlarını genellikle otoyol kenarına park ederek bir gözcü bıraktıkları, ardından soygunu tamamlayarak aynı yerden hızla kaçtıkları tespit edildi.

ÇATIŞMAYA GİRMİŞLER

Araştırmalar sırasında, çetenin başka bir şehirde hırsızlık yaparken bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildiği ve çatışmaya girdiği de ortaya çıktı. Bu olay sırasında bir telsiz ve şarj cihazı düşüren çete üyeleri Kocaeli polisinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.Operasyon kapsamında yakalanan 10 yarı suçtan sabıkalı ET(42), 9 ayrı suçtan sabıkalı Z.Y(52), 7 ayrı suçtan sabıkalı E.B,1 suçtan sabıkalı E.T(39), 7 ayrı suçtan sabıkalı E.T, 1 suçtan sabıkalı T.T (24) ve F.S (27) isimli şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Maskeli, telsizli ve tam donanımlı olarak hareket eden çetenin başka illerde de benzer soygunlar gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerine soruşturmanın derinleştirilerek devam ediyor.