Fındık bahçesi yüzünden yengesini bıçakladı

Babadan kalma fındık tarlası yüzünden aralarında uzun süredir husumet olan iki kardeşin kavgası sonucu yenge öldü.

İddiaya göre Mustafa Demir sabah saatlerinde liseye giden oğlunu patpat ile kendi bahçesine gönderdi. Bu sırada abisinin evinin önünden geçerken yengesi Fatma Demir yeğenini tokatlamış. Buna duyan babası Mustafa Demir eline bıçak alarak yengesinin yanına gelerek bıçaklamaya başladı. 17 yerinden bıçak darbesi alan Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa Demir olay yerinden kaçtı. Jandarma Mustafa Demir'i yakalamak için çalışmalara başladı.