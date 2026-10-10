Fındık bahçesinde acı son!

Acı olay, Bulancak ilçesine bağlı Demircili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde yürüyen Ayla Kırım'ın bir anda ayağı kaydı. Dengesini kaybederek yere düşen Kırım, başını ve vücudunun bazı bölümlerini taşlık alana çarptı. Kırım'ı yerde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ayla Kırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.