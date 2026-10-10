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Giriş Tarihi: 10.10.2026 15:35

Fındık bahçesinde acı son!

Giresun’un Bulancak ilçesinde fındık bahçesinde yürürken ayağı kayan Ayla Kırım, taşlık alana düşerek ağır yaralandı. Başını ve vücudunun çeşitli bölgelerini taşlara çarpan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fındık bahçesinde acı son!
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Acı olay, Bulancak ilçesine bağlı Demircili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde yürüyen Ayla Kırım'ın bir anda ayağı kaydı. Dengesini kaybederek yere düşen Kırım, başını ve vücudunun bazı bölümlerini taşlık alana çarptı. Kırım'ı yerde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ayla Kırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#GİRESUN
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Fındık bahçesinde acı son!
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