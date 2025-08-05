Fındık işçileri uçuruma yuvarlandı 4 ölü 17 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Tahılalan Mahallesi'nden, fındık toplamak için Ordu'ya giden tarım işçilerini taşıyan Abdurrahim Yeşil'in kullandığı minibüs, Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Şarköy yakınlarındaki Geminbeli Geçidi'nde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar yaralıları kurtarma çalışması başlattı. Yaralılar ipler yardımıyla uçurumdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz, Abdullah Yılmaz ve İbrahim Erol'un hayatını kaybettiği kazada, sürücü Yeşil ile birlikte minibüste bulunan Nesrin, Ayşegül, Fatma, İsmail, Delle, Abdulbaki, Hediye, Musa, Büşra, Ayşe, Fatma, İbrahim, Musa, Abdulbaki, Ahmet Yılmaz ve Ayşe Alpaya yaralandı. Üçünün durumu ağır olan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.