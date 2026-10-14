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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:24 Son Güncelleme: 14.10.2026 10:59

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

Finlandiya'nın Turku Adaları, bölgenin kokularını keşfedip anlatacak bir "burun" arıyor. 5-7 günlük görev için 2.000 euro brüt ücret, seyahat ve konaklama sağlanıyor. Son başvuru 25 Ekim 2026. Bu bölge, kendini "dünyanın en güzel kokan tatil yeri" ilan etti ve bunu kanıtlamak için işe alım yapıyor. Aranan kişi, sadece burnunu kullanarak adaları gezecek. Peki kimler başvurabilir?

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz
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Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku Adaları, daha önce hiç var olmayan bir iş için ilan verdi: Bölgenin resmi "burnu". Turizm kuruluşu Visit Turku Archipelago, adaların kokularını keşfedecek, belgeleyecek ve anlatacak bir kişi arıyor. Yani iş tanımı, kelimenin tam anlamıyla koklamak.

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

İŞTE İŞİN DETAYLARI

Resmi ilana göre görev 5-7 gün sürecek ve Mayıs ya da Haziran 2027'de gerçekleşecek. Kesin tarihler, seçilen kişiyle birlikte belirlenecek.

Ücret: Görevin tamamı için 2.000 euro brüt, ayrıca yasal tatil ücreti
Seyahat ve konaklama: Visit Turku Archipelago tarafından karşılanıyor

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

Sözleşme: Visit Turku Archipelago Oy ile belirli süreli iş sözleşmesi
Yer: Turku Adaları, Finlandiya

İşte görev tanımı:

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Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

SEÇİLEN KİŞİ NE YAPACAK?

Aranan kişi, adaların kokularını algılayıp kayda geçirecek ve değerlendirecek. İlanda deniz havası, çam ormanları, sauna ve taze pişmiş ekmek gibi kokular örnek olarak veriliyor. Ayrıca kuruluşun sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekilecek.

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

Hedef, ortaya çıkan notlardan bölgenin ilk "koku rehberini" hazırlamak. Berliner Zeitung'un aktardığına göre ilanda süslemeye gerek olmadığı da vurgulanıyor. Kokuların her biri bölgenin parçası olarak görülüyor, hoş olmayanlar da dahil.

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

ÖZEL BİR UZMANLIK GEREKMİYOR

Visit Turku Archipelago'nun CEO'su Kristiina Kukkohovi, iyi bir koku alma duyusuna sahip olduğunu düşünen herkesin başvurabileceğini söylüyor. Koku konusunda profesyonel deneyim şart değil. Aranan şey, adaları sadece burnuyla keşfedebilecek biri.

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru uluslararası düzeyde açık; ilanın resmi sayfasında yurt dışından başvuranların da kabul edildiği belirtiliyor. Ancak herkesin başvurabileceğini söylemek doğru olmaz. Resmi sayfadaki şartlar şöyle:

  • En az 18 yaşında olmak
  • Finlandiya'da çalışma hakkına sahip olmak. Bu hak hem başvuru sırasında hem de Mayıs ya da Haziran 2027'deki görev sırasında geçerli olmalı.
Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

Bu ikinci şart, yurt dışından başvuranlar için asıl belirleyici nokta. Focus'un aktardığına göre ayrıca kamera karşısında rahat olmak ve kendi fotoğraf ya da video ekipmanına sahip olmak da bekleniyor.

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru iki adımdan oluşuyor:

Kısa bir video çekin: Instagram ya da TikTok'ta paylaşacağınız videoda kendinizi "burun adayı" olarak tanıtın, istediğiniz bir nesneyi koklayın ve kokusunu değerlendirin.
Online formu doldurun: Başvuru formunu gönderin.

Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

TURKU ADALARI NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Turku çevresindeki takımada 20.000'den fazla ada var. Bunların yalnızca birkaçında kalıcı nüfus yaşıyor; geri kalan bölge ormanlık kıyılar, kayalık sahiller ve küçük limanlardan oluşuyor. Bölge, bu özellikleriyle kendini "dünyanın en güzel kokan tatil yeri" olarak tanıtıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz
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