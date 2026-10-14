Finlandiya, burnu iyi koku alan birini arıyor: 2.000 Euro maaş, seyahat ve konaklama ücretsiz

Resmi ilana göre görev 5-7 gün sürecek ve Mayıs ya da Haziran 2027'de gerçekleşecek. Kesin tarihler, seçilen kişiyle birlikte belirlenecek.
Ücret: Görevin tamamı için 2.000 euro brüt, ayrıca yasal tatil ücreti
Seyahat ve konaklama: Visit Turku Archipelago tarafından karşılanıyor
Aranan kişi, adaların kokularını algılayıp kayda geçirecek ve değerlendirecek. İlanda deniz havası, çam ormanları, sauna ve taze pişmiş ekmek gibi kokular örnek olarak veriliyor. Ayrıca kuruluşun sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekilecek.
Hedef, ortaya çıkan notlardan bölgenin ilk "koku rehberini" hazırlamak. Berliner Zeitung'un aktardığına göre ilanda süslemeye gerek olmadığı da vurgulanıyor. Kokuların her biri bölgenin parçası olarak görülüyor, hoş olmayanlar da dahil.
Visit Turku Archipelago'nun CEO'su Kristiina Kukkohovi, iyi bir koku alma duyusuna sahip olduğunu düşünen herkesin başvurabileceğini söylüyor. Koku konusunda profesyonel deneyim şart değil. Aranan şey, adaları sadece burnuyla keşfedebilecek biri.
Başvuru uluslararası düzeyde açık; ilanın resmi sayfasında yurt dışından başvuranların da kabul edildiği belirtiliyor. Ancak herkesin başvurabileceğini söylemek doğru olmaz. Resmi sayfadaki şartlar şöyle:
Bu ikinci şart, yurt dışından başvuranlar için asıl belirleyici nokta. Focus'un aktardığına göre ayrıca kamera karşısında rahat olmak ve kendi fotoğraf ya da video ekipmanına sahip olmak da bekleniyor.
Başvuru iki adımdan oluşuyor:
Kısa bir video çekin: Instagram ya da TikTok'ta paylaşacağınız videoda kendinizi "burun adayı" olarak tanıtın, istediğiniz bir nesneyi koklayın ve kokusunu değerlendirin.
Online formu doldurun: Başvuru formunu gönderin.
Turku çevresindeki takımada 20.000'den fazla ada var. Bunların yalnızca birkaçında kalıcı nüfus yaşıyor; geri kalan bölge ormanlık kıyılar, kayalık sahiller ve küçük limanlardan oluşuyor. Bölge, bu özellikleriyle kendini "dünyanın en güzel kokan tatil yeri" olarak tanıtıyor.