Firari FETÖ’cü eski Yargıtay Üyesi Köseoğlu Muğla’da yakalandı

Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Firari FETÖ'cü ihraç Yargıtay Üyesi Bilal Köseoğlu Muğla Menteşe'deki kızı E.K.'nin bürosunda kıskıvrak yakalandı.

2019 yılında Bilal Köseoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edilmişti. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köseoğlu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Köseoğlu ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi. Daha sonra, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Bilal Köseoğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.