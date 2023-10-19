Firari insan taciri Bodrum’da yakalandı

Bodrum Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, Bodrum 6.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu ile 3 ayrı Bodrum İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan aranan Erol B.'nin (42) Turgutreis'te olduğunu tespit etti.

4 ayrı suçtan 21 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Erol B., Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Kısım Amirliği tarafından yakalandı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.