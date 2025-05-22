Firari sevgili suç makinası çıktı

İstanbul'da halasıyla yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya, ilişki yaşadığı 40 yaşındaki Hayrettin K.'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hayrettin K.'nın sağlık görevlilerini arayarak "kız arkadaşım uyuşturucu kullandı ,ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı. Polis tarafından aranan Hayrettin K.'nin uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

OTOPSİ BEKLENİYOR

40 yaşındaki Hayrettin K.'nın 112 sağlık görevlilerini arayarak "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı. Bu ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine olay polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları incelemede genç kızın üzerinde kimlik çıkmadı. İncelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderilen genç kızın Deniz Karakaya olduğu ailesi tarafından teşhis edildi. Evde yapılan incelemede oda içerisinde 2 adet boş kovan, duvarda 2 isabet, yastıklarda fişek giriş çıkışı ve salon perdesinde kan izi olduğu görüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Evdeki incelemelerin ardından sokakta güvenlik kamera çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda binayı gören veya sokak içerisini gören herhangi bir kameraya rastlanılmadı. Kayıplara karışan genç kızın erkek arkadaşı Hayrettin K.'nın suç kaydı kabarık çıktı.. 4 adet uyuşturucu kullanmak, 2 adet uyuşturucu ticareti yapmak 2 adet 6136, 2 adet tehdit hakaret, 1 adet kasten yaralama kaydı olduğu belirlendi. Genç kızın uyuşturucudan mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı öldüğü Adlı Tıp raporuyla ortaya çıkacak.