Firari Türk barondan büyük tezgâh! “Sinagogu hedef alıyorlar” deyip ceza indirimi istedi

KURGUSAL TERÖR SALDIRISI

Artık bir daha yaşadığı ülkeye geri dönemeyeceğini anlayan Akca, Avustralya hukuk sisteminde yer alan ve terör gibi büyük kamu tehditlerini önleyen muhbirlere tanınan "ceza indirimi ve tutuksuz yargılanma " hakkını suistimal etmek için 2024 yılının Aralık ayında sinsi bir plan kurdu. Akca, adamlarına patlayıcı yüklü bir karavan hazırlattı. İnandırıcılığı artırmak amacıyla karavanın içine Sidney Büyük Sinagogu'nu hedef alan sahte bir "hedef listesi" ve tehdit notları bırakıldı. Fakat, patlayıcılar kimseye zarar vermesin diye bilinçli olarak fünyesiz yerleştirildi.

POLİSLE PAZARLIĞA OTURDU

Karavan yerine bırakıldıktan sonra Akca, Avustralya Federal Polisi (AFP) ile temasa geçti ve "Sidney'de Yahudi cemaatine karşı yakın zamanda planlanan kitlesel bir bombalı terör saldırısıyla ilgili bilgilere sahip olduğunu" bildirdi. Akca bu kritik bilgiyi masaya koyarak, polisle pazarlığı oturdu ve Avustralya'ya döndüğünde uyuşturucu davasında ceza indirimi ve tutuksuz yargılanmayı talep etti.