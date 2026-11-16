Firarilere küresel operasyon

İçişleri Bakanlığı
koordinesinde yürütülen uluslararası güvenlik işbirliği ve diplomatik temaslar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 108 kişi son 74 günde (1 Eylül - 13 Kasım) Türkiye
'ye getirildi. Bu şüphelilerin 52'si iade, 56'sı ise sınır dışı yoluyla teslim alınırken, en fazla teslimat 92 kişiyle Gürcistan
'dan gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
'nin yürüttüğü uluslararası temaslar kapsamında; Tiflis, Astana, Atina ve Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmeler ve imzalanan ortak eylem planları suçluların iade süreçlerini hızlandırdı. Gürcistan'dan 92, Yunanistan'dan 12, Bulgaristan'dan 3 kişinin iadesi sağlanırken, Kazakistan'dan da 1 kişi sınır dışı edildi. Bakan Çiftçi, geçtiğimiz 12 kasım günü yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana 45 ülkeden 189'u suç örgütü elebaşı veya üyesi olmak üzere toplam 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Çiftçi, yılsonuna kadar yurt dışındaki firarilerin ülkeye getirilmesinde 1000 hedefine ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.