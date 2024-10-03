Fırat Nehri kenarında erkek cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi geçen Fırat Nehrinde bulundu. İddiaya göre, Fırat nehrinden geçen vatandaşlar yoldan geçtikleri sırada suda bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sudan çıkarılan ceset sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 65 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın kimliği henüz tespit edilemezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.