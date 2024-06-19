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Giriş Tarihi: 19.6.2024 17:57 Son Güncelleme: 19.6.2024 18:50

Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine serinlemek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Furkan Işık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Fırat Nehri’ne giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Fırat Nehir'ine giren 15 yaşındaki Furkan Işık boğulma tehlikesi geçirdi. Işık, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu fark edenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Işık, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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