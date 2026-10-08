Fırına gerek yok, kokusu da yayılmıyor! Şeflerin balık pişirirken kullandığı "ıslak havlu" yöntemi

Balık pişirirken mutfağa neden yoğun koku yayılır?

Balık pişirildiğinde kendine özgü aroması belirginleşir. Özellikle yüksek sıcaklıkta yağda pişirme sırasında balığın içerdiği yağlar ve yüzeyindeki sıvılar ısındıkça koku daha geniş bir alana yayılabilir.

Tavada kızartma yönteminde kullanılan yağ da bu kokunun mutfakta daha uzun süre kalmasına neden olabilir. Balığın fazla kurutulması veya gereğinden yüksek sıcaklıkta tutulması da istenmeyen kokuların artmasına yol açabilir.

Bu nedenle evde balık hazırlarken yalnızca lezzete değil, pişirme tekniğine de dikkat etmek gerekir.