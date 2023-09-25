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Giriş Tarihi: 25.9.2023 16:53

Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyardı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'da şiddetli rüzgarın beklendiğini vurguladı. "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" çağrısı yaptı.

Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
İstanbul Valiliği uyardı: Marmara'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
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