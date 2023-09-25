Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyardı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'da şiddetli rüzgarın beklendiğini vurguladı. "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" çağrısı yaptı.
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İstanbul Valiliği uyardı: Marmara'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.