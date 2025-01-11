Fırtına Vadisi’ndeki izinsiz yapılar yıkılıyor

Rize'de, Fırtına Vadisi'nde tescilsiz alanlarda ve dere yatağındaki izinsiz yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içindeki Fırtına Vadisi'nde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescilsiz alanlardaki izinsiz yapılar ile Fırtına Deresi dere yatağında taşkın riski altındaki yapıları kaldırmak üzere başlatılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Rize Valiliği tarafından Mayıs 2024'te başlatılan çalışmalar kapsamında ilgili kurumlarca denetimler yapıldığı ve risk teşkil eden yapılar konusunda sahiplerinin bilgilendirildiği ve uyarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan uyarı ve tebligatlar neticesinde 28 yapı, sahipleri tarafından yıkılmış ve kaldırılmıştır. Kaldırılmayan yapılar için ise son tebligatlar yapılmıştır. Tüm uyarı ve tebligatlara rağmen kaldırılmayan yapıların yıkımlarına, ilgili kurumlar tarafından ivedilikle başlanacaktır. Fırtına Vadisi özelinde başlatılan bu çalışmalar, ilimizdeki tüm vadiler ve turizm merkezlerinde aynı titizlikle sürdürülecektir."