Fırtınanın hızı 100 kilometreyi buldu, 5 ilçede okullar tatil

İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle hem deniz hem de kara ulaşımı sekteye uğradı. Zeytinburnu'da 11 mürettebatlı 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisi karaya oturdu. Saatler süren çalışma ile gemi kurtarıldı. Kartal'da tekne battı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Şehir Hatları seferleri yapılamadı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Silivri'de dere taştı. Kadıköy'de dev dalgalar nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kayalar denize sürüklendi, yürüyüş yolları taşla kaplandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan motokuryeler şiddetli rüzgâr nedeniyle zor anlar yaşadı. Kâğıthanede motokurye Muhammed Ela (20), aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Başakşehir'de Sazlıdere Barajı'nda suya kapılan 2 traktörde bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bataklığa saplanan traktörler çekici ve iş makinesi yardımıyla saplandıkları yerden kurtarıldı.Bursa'da şiddetli lodos, cadde ve sokakları adeta savaş alanına çevirdi. Mudanya ve Gemlik'te deniz ile kara birleşti. Saatteki hızı 100 kilometreyi geçen rüzgâr, çatıları uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Tophane bölgesinde uçan bir çatı, yolcu otobüsünün üzerine devrildi. Otobüsün camının patlaması sonucu 2 yolcu yaralandı. Kükürtlü Mahallesi'nde devrilen ağaç motosikletli bir vatandaşın omzundan yaralanmasına neden oldu. Çekirge'de ise çatı, sokağın ortasına uçtu, elektrik telleri koptu, araçlar hasar gördü. Bursa Valiliği, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.Rize'de hafta başında denizde kaybolan iki çocuk annesi Zeynep Bakır'ı (52) arama çalışmaları devam ediyor.Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde önceki gün sahilde dev dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Kormaz'ın arama çalışmaları da sürüyor.Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde ise beton blok karayoluna düştü. Yine Esenköy'de elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın da itfaiye tarafından söndürüldü.Keşan ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar yollara ve park halindeki bir aracın üzerine devrildi.Edremit ilçesi Zeytinli ve Akçay mahallelerinde yağan yağmur Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşınca sahilde bulunan balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokakları su bastı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri batan tekneleri kurtarma çalışmaları başlattı. Derede tekneleri bulunan balıkçılar sular çekilinceye kadar ekiplerin yanından ayrılmadı. Zeytinli Köprüsü, son yağışlara dayanamayarak çöktü.Ayvacık ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle elektrik direkleri yollara devrildi, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü. İl Özel İdaresi tarafından alanda temizlik devam ederken, elektrik kesintisinin giderilmesi için UEDAŞ ekipleri, bölgede çalışma başlattı.Şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinin sokaklarını bir anda dereye dönüştürdü. Dereye dönüşen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken mazgallar çöplerle tıkandı.Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Yazamca mevkiinde bir çiftliğin çatısındaki olukları tamir etmek isteyen Onur Emre (26), elektrik hattına temas edince akımına kapılıp çatıdan düştü. Emre, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meram ilçesi, Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'ta Hüseyin (53) ile eşi Gülbahar Acar (58) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü./SABAH