Fırtına ve sel yıktı geçti

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına birçok olumsuzluğun yaşanmasına neden oldu. Yağışlar İstanbul'da özellikle sahil hatlarında hasara yol açtı. Sarıyer ve Silivri'de şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.'Kafkametler' adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürdürülüyor. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denize düşen Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.Bursa'da etkili olan ve hızı 100 kilometreyi bulan fırtına adeta hayatı felç etti. Mudanya ilçesinde Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi ve Ketendere Köyü'nde de yağmur nedeniyle toprak kayması yaşandı. Yalova'nın Altınova ilçesinde dere taştı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde dalgalara kapılıp denizde kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları devam ediyor. İskenderun'da deniz taşması nedeniyle su baskınlarının yaşandığı kentte temizlik çalışmaları sürüyor.SABAH