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Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:21 Son Güncelleme: 21.11.2023 16:33

Fırtınanın vurduğu Cide’de temizlik çalışması başlatıldı

Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın vurduğu Kastamonu’nun Cide ilçesinde temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Fırtınanın vurduğu Cide’de temizlik çalışması başlatıldı

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları 5 ilçede etkili oldu. Cide Ağlı, Bozkurt, Küre ve İhsangazi ilçelerinin etkilendiği olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cide ilçesinde saatte hızı 100 km'yi aşan şiddetli rüzgar nedeniyle sahil şeridinde adeta yıkım yaşandı.

Cide ilçesine bağlı Derebucağı ve Kethüda Köyü ile Cide-Bartın karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde yol çöktü. Cide Merkez Liman bölgesinde 2, İlyasbey Balıkçı Barınağında 1 tekne olmak üzere toplam 3 tekne battı. Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu mevkiinde yer alan bir işletmeyi ise su bastı.

Fırtınanın en ağır hasar verdiği Cide ilçesinde hava şartlarının normale dönmesinin ardından zarar gören noktalarda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Cide Belediyesi ekipleri sahil şeridinde temizlik çalışması başlattı. Dalgalar nedeniyle sahil bandına vuran atıklar iş makineleri ile toplandı. Ayrıca İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri de hasar gören bölgelerde çalışma başlattı.

Cide Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede yaşanan aşırı yağış ve fırtına neticesinde sahil bölgesinde oluşan zararların giderilmesi çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Fırtınanın vurduğu Cide’de temizlik çalışması başlatıldı
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