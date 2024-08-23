Fıstık kavlatma tesisinden çevre felaketi! 465 bin lira ceza kesildi

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu deresinde toplu balık ölümleri görülmesi üzerine vatandaşlar durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (GASKİ) bildirdi. GASKİ ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda balık ölümlerine neden olan kirliliğin yakınlardaki fıstıl kavlatma tesisinden dereye akıtılan atık sudan kaynaklandığı belirlenince GASKİ tarafından Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gaziantep İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne iletildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, iki kurumun da işletme hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı. Karayılan, "Ekiplerimiz orda. Hiç kimsenin hatası, yanlışı, kasıtlı olarak yaptığı bir şey yanına kar kalmaz. Hem biz hem de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü konuyu yakından takip ediyoruz. Fıstık kavlatma tesisine mevzuat gereği her iki kurumca işlem yapılıyor" dedi.

465 BİN LİRA CEZA

Gaziantep Valililiğinden yapılan açıklamada ise firmaya 465 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Araban ilçemiz Karasu Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanması sebebiyle Araban Kaymakamlığımız nezaretinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan incelemede bölgede bulunan bir Zeytinyağı ve Fıstık Kavlatma Tesisi'nden çıkan atık suların kontrolsüz şekilde Karasu Deresi'ne bırakıldığı ve söz konusu balık ölümlerinin bu nedenle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili söz konusu tesise ekiplerimiz tarafından 465 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Valiliğimiz tarafından söz konusu olay yakından takip edilmektedir."