Fıstık sezonu 108 tutuklamayla bitti

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, ilin önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminde fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla jandarma komando timleri ve dron desteğiyle kollu görevi yaptı. 7/24 esasına göre yapılan kontrollerde ilin farklı bölgelerinde toplam 370 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. 2 ay boyunca devam eden çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 108'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 262 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sezon boyunca yapılan çalışmalarda 204 bin 197 şahıs sorgulanırken, 785 bin dekar fıstık bahçesi kontrol edildi. Fıstık hırsızlığını önlemek amacıyla yapılan yol kontrolleri aynı zamanda diğer asayiş olayları ve trafik suçlarına yönelik çalışmalara da dönüşürken, 10 bin 228 araca toplam 17 milyon 314 bin 642 lira idari para cezası uygulanırken, bin 414 araç trafikten men edilip, 204 sürücünün de belgesi geri alındı.