Fıtık olmayan bebeği ameliyata kalktılar

Türkiye'yi derinden etkileyen yenidoğan çetesine benzer bir olay bu kez başkent Ankara'da yaşandı. İkiz bebeğe hamile annenin kontrolleri 6 ay boyunca özel bir hastanede görevli Prof. Dr. A.B. tarafından yapıldı. İddialara göre A.B., eşinin özel sağlık sigortasına bakamayacağı gerekçesiyle randevu vermedi. Bunun üzerine Adnan S. ve karısı, A.B.'nin özel muayenehanesine gitti. Çift, burada doğumun yaptırılabileceği cevabını aldı. Bebekler, 32 haftalık erken doğumla A.B. dışında bir kadın doğum uzmanı tarafından dünyaya getirildi. Aileye, ikiz bebeklerin hastanenin yenidoğan bebek servisine alınarak tedaviye başlandığı söylendi. Vücudundaki şişlik üzerine hastaneye götürdükleri bebeğin, doktorun fıtık oluştuğu gerekçesiyle ameliyat olması gerektiğini söylediği fakat bir şey çıkmadığını anlattı. Bebeği üniversite hastanesine götüren çift, bebekte 'serebral palsi' hastalığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadıklarını aktardı. 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından şikâyetçi olan Adnan S., çocuğunun fizyoterapi, dil konuşma terapisi, ergoterapi uygulamaları aldığını, açık kaynak araştırmasında aynı özel hastanedeki ihmaller zinciri nedeniyle birçok aile ve bebeğin mağdur edildiğini kaydederek tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.