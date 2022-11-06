FLAŞ POTA! MasterChef eleme adayları BELLİ OLDU! TV8 ile 5 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme adayları son dokunulmazlık ile belli oluyor. Pota netleşirken Yedikule'de mücadele veren iki takım kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri, takım oyununun kazananını belirliyor ve kaybeden takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi veriyor. 5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi takım kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte, dokunulmazlığı alan takım ve MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, yanıtlar…