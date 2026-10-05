Fon soruşturmasında dev virman tablosu! Toplam transfer miktarı 3 milyar TL’yi aştı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye kararları öncesinde şüpheliler Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara, yerli ve yabancı aracı kurumlar ile bankalara virmanladıkları iddia edildi. Savcılık, Ocak 2025 tarihinden itibaren geriye dönük olarak tüm yazılı ve sözlü virman talimatlarının, aktarılan hesapların ve nihai alıcıların açık kimlik bilgilerinin dökümünü talep etti.

ISLAK İMZALI TALİMATLAR ÇIKTI

Dosyaya eklenen ıslak imzalı yeni virman talimatına göre, soruşturmanın ana şüphelilerinden Pusula Portföy'ün tutuklu patronu Muhammed Yarız'ın, 11 Ağustos 2026 tarihinde Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabından Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A. bünyesindeki portföyüne 749.820 lot Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi aktardığı belirlendi.

PUSULA'NIN PATRONLARI MİLYONLARI TRANSFER ETTİ

Gerçekleştiği tarihteki borsa piyasa verilerine göre THYAO hissesinin 305,25 TL'lik kapanış fiyatı dikkate alındığında, Muhammed Yarız'ın tek başına Lüksemburg'a transfer ettiği bu hisse paketinin parasal büyüklüğü 228 milyon 882 Bin TL olarak hesaplandı.

Pusula Holding'in tutuklu patronu şüpheli Serdar Turhan ise 14 Ağustos 2026 tarihinde Pusula Yatırım'daki hesabından aynı finans kuruluşundaki portföyüne 8.852.760 lot THYAO hissesi aktardığı tespit edilmişti. Serdar Turhan'ın gerçekleştirdiği bu dev virmanın piyasa değeri ise 2 milyar 702 milyon TL tutuyor.Böylece sadece iki şüphelinin Lüksemburg'a aktardığı toplam THYAO hisse miktarı 9.602.580 lota, bu hisselerin toplam piyasa değeri ise 2 milyar 931 milyon TL'ye ulaştı.

Bir diğer dikkat çeken transfer ise Bahreyn Manama merkezli Leopard Family Office W.L.L. kanadından yürütüldü. Genel Müdür Izzel Barokas imzasıyla 24 Temmuz 2026'da Pusula Yatırım nezdindeki hesaptan Burgan Yatırım'daki hesaba 2.000.000 lot KUYAS (Kuyumcukent Gayrimenkul) hissesi virmanlandı. İşlem tarihindeki 73,20 TL'lik fiyat üzerinden bu transferin değeri 146 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti.

Dosyanın bir diğer ana şüphelisi Şaban Serkan İlaldı ise 4 Eylül 2026 tarihinde Pusula Yatırım'daki i yatırım hesabında bulunan 2.898.910 adet Batısöke Çimento (BTCIM) hissesini Yapı Kredi Yatırım nezdindeki kişisel hesabına aktardı. Yaklaşık 3,90 TL'lik işlem fiyatı üzerinden bu transferin değeri 11 milyon 305 bin TL oldu.

3 MİLYAR 88 MİLYONLUK VİRMAN

Şüphelilerin Temmuz - Eylül 2026 döneminde dört virmanda toplamda 3 milyar 88 milyon TL değerinde devasa bir hisse portföyünü yerli ve yabancı kurumlara dağıttıkları belgelenmiş oldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör