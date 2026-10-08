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Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:45 Son Güncelleme: 8.10.2026 10:46

Fon soruşturmasında “yanıltıcı bilgi” paylaşanlara adli işlem kapıda

Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve dijital platformlarda yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlar hakkında re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Fon soruşturmasında yanıltıcı bilgi paylaşanlara adli işlem kapıda
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, yürütülmekte olan "Fon Soruşturması" kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemeler titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

YANILTICI PAYLAŞIMLARA RE'SEN SORUŞTURMA

Başsavcılık, "Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #FON SORUŞTURMASI
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Fon soruşturmasında “yanıltıcı bilgi” paylaşanlara adli işlem kapıda
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