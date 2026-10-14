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Giriş Tarihi: 14.10.2026 21:56 Son Güncelleme: 14.10.2026 22:09

SON DAKİKA | Fon yasası komisyonda kabul edildi! Gözler Genel Kurul aşamasında...

Son dakika haberleri: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarının esas alınması öngörülüyor.

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İHA Yaşam
SON DAKİKA | Fon yasası komisyonda kabul edildi! Gözler Genel Kurul aşamasında...
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Son dakika haberleri: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonlarına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Düzenlemeyle yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarının esas alınması öngörülüyor.

Ana parasını daha önce tamamen geri alan yatırımcılar ödeme kapsamına alınmayacak. Ana parasının bir kısmı fonda kalan yatırımcılar ise belirlenen koşullar çerçevesinde 1 milyon liraya kadar ara ödeme alabilecek.

Alacağı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara da ilk aşamada bu tutara kadar ödeme yapılması planlanıyor. Ara ödemeler, nihai hak ve yükümlülükler belirlenirken mahsuplaşma hesabına dahil edilecek.

ÖDEMELERDE KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin üç kaynaktan karşılanması öngörülüyor:

  • Tasfiye edilen fonlarda kalan ve nakde çevrilebilecek varlıklar.
  • Haksız veya fahiş kazançların iadesinden elde edilecek tutarlar.
  • Sorumlu kişi ve şirketlerin mal varlıklarının değerlendirilmesinden sağlanacak gelirler.

Teklifte, tasfiye sürecine özgü olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ilave yetkiler verilmesi de öngörülüyor. Amaç, el konulan varlıkların daha hızlı değerlendirilmesi ve yatırımcı ödemeleri için kaynak oluşturulması.

KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖNCELİK VERİLECEK

Ödemelerin küçük yatırımcılardan başlanarak ve "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haksız kazanç elde ettiği veya hukuk dışı işlemler yaptığı belirlenen kişiler ödeme kapsamı dışında tutulacak.

Her fon için ayrı hesap açılması öngörülürken, belirli bir fonla ilişkilendirilemeyen gelirlerin belirlenen kriterlere göre dağıtılması planlanıyor. Bazı fonlarda yeterli kaynak bulunmaması halinde diğer hesaplardan kaynak aktarılması veya mevcut tutarın en düşük alacaklıdan başlanarak dağıtılması seçenekleri değerlendiriliyor.

66 FONDA 40,5 MİLYAR LİRALIK TASFİYE HEDEFİ

Fon Koordinasyon Kurulu açıklamasına göre, A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin fonlarında bulunan 43 bin 643 yatırımcıya Ziraat Bankası tarafından toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı.

Bu üç şirketin kalan 49 fonunda 34,1 milyar liralık tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece toplam 66 fonda 45 bin 745 yatırımcıya yönelik 40,5 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiyenin tamamlanması planlanıyor.

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından diğer 65 fondaki ara ödemelerin de hızla tamamlanması hedefleniyor.

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ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teklifin henüz yasalaşmadığını belirterek Meclis'ten geçmesi halinde ödemelerin ekim ayı içinde yapılabileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Ziraat Bankası ve İş Bankasının teknik hazırlıklarını tamamladığını belirten Yılmaz, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ödemelerin yapılabileceğini bildirmişti.

Fon soruşturmasına ilişkin idari incelemeler de devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulunun (DDK), ilgili kurumları kapsayan çalışmasının ardından hazırlanacak raporla kurumsal eksikliklerin ve kişilerin sorumluluklarının ortaya konulması hedefleniyor.

SON DAKİKA! Meclis'te fon kanun teklifine ilişkin görüşmeler tamamlandı

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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SON DAKİKA | Fon yasası komisyonda kabul edildi! Gözler Genel Kurul aşamasında...
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