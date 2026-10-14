SON DAKİKA | Fon yasası komisyonda kabul edildi! Gözler Genel Kurul aşamasında...

ÖDEMELERDE KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin üç kaynaktan karşılanması öngörülüyor:

Tasfiye edilen fonlarda kalan ve nakde çevrilebilecek varlıklar.

Haksız veya fahiş kazançların iadesinden elde edilecek tutarlar.

Sorumlu kişi ve şirketlerin mal varlıklarının değerlendirilmesinden sağlanacak gelirler.

Teklifte, tasfiye sürecine özgü olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ilave yetkiler verilmesi de öngörülüyor. Amaç, el konulan varlıkların daha hızlı değerlendirilmesi ve yatırımcı ödemeleri için kaynak oluşturulması.

KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖNCELİK VERİLECEK

Ödemelerin küçük yatırımcılardan başlanarak ve "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haksız kazanç elde ettiği veya hukuk dışı işlemler yaptığı belirlenen kişiler ödeme kapsamı dışında tutulacak.

Her fon için ayrı hesap açılması öngörülürken, belirli bir fonla ilişkilendirilemeyen gelirlerin belirlenen kriterlere göre dağıtılması planlanıyor. Bazı fonlarda yeterli kaynak bulunmaması halinde diğer hesaplardan kaynak aktarılması veya mevcut tutarın en düşük alacaklıdan başlanarak dağıtılması seçenekleri değerlendiriliyor.