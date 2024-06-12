3 milyar TL’lik Forex vurgunu: Çağrı merkezi bile kurmuşlar!

Yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada müştekinin para gönderimi gerçekleştirmiş olduğu hesapların paravan şirketlere ait olduğu, şüphelilerin paravan şirketlerin hesaplarına gönderilen tutarların gerçek kişilerin hesaplarına aktarıldığı daha sonra kripto para borsalarına transfer işlemlerinin gerçekleştiği ve bir kısım paranın da banka şubelerinden nakit olarak çekildiğinin tespit edildi.

İKİ AŞAMALI SUÇ ÖRGÜTÜ

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından organize ve örgütlü şekilde olduğu düşünülen 17 şüphelinin şirket hesaplarına gelen paraları banka şubelerinden nakit olarak çektikleri, çekmiş oldukları paraları para toplama ofislerine götürdükleri belirlendi. Şüphelilerin ofislere götürdükleri paraların izin kaybettirebilmek adına farklı şahıs ve şirket hesaplarına yatırıp, transfer ettikleri kaydedildi. Şüpheliler daha sonra dolandırıcılık paralarının bu hesaplara çağrı merkezi kanalı ile vatandaşları kar vaadi güderek sisteme dahil ettikleri Forex yapılanması olduğu anlaşıldı. Suç örgütünün yapılanmasının ise bir kısmının çağrı merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt liderinin kendisine tabi olan yöneticiler ile birlikte tüm bu ağı yönettiği belirlendi.

PARALARIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO PARAYI KULLANDILAR

Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenirken, gönderilen paraların işlem açıklamalarının ise farklı Forex açıklamaları olduğu anlaşılırken şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira civarında olduğu tespit edildi. Mağdurlar ifadelerinde ise çeşitli yatırım şirketi adı altında illegal olarak oluşturulan çağrı merkezleri tarafından kod isim kullanılarak arandıklarının, bu aşamadan sonra dolandırıcılık eylemleri ile elde edilen haksız kazancın suç örgütünün finans kısmı tarafından farklı paravan şirket hesaplarına aktarıldığı belirlenirken hesaplara gelen tutarların izinin kaybedilmesi için bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı, bir kısmının nakit olarak banka şubelerinden çekildiği, çekilen bu paraların Suç Örgütü tarafından kiralanan ofislere götürüldüğü belirlendi.

99 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı dolandırıcılık eyleminde şüphelilerin toplam mağdurları 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı tespit edildi. Yapılan geniş çaplı soruşturmanın ardından örgüt lideri, 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde olan 2 adet finans ofisi, 2 adet çağrı merkezi ve bu çağrı merkezlerinde çalışan 33 şüpheli şahsın faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere toplam 45 adet şirketin kurulduğu dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan paravan şirketlerin yetkilisi olan 44 kişinin olduğu belirlendi. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık eylemlerinde şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin de tespit edildi. 125 kişiye yönelik 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yarın Küçükçekmece adliyesine sevk edilecek.