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Giriş Tarihi: 26.9.2023 14:51

FOREX yatırımı altında dolandırıcılık: Ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık gerçekleştirdiler

Ankara’da sahte yatırım ve borsa siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FOREX yatırımı altında dolandırıcılık: Ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık gerçekleştirdiler

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; vatandaşların, internet ortamında FOREX konusunda ücretsiz eğitim adı altında reklamları ve ilanları görerek, eğitime katılabilmek için cep telefon numaralarının da olduğu formları tespit etti.

PARALARI KENDİ ŞİRKETLERİ AKTARDILAR

FOREX adı altında yüksek kar vaadiyle iletişime geçen şüpheliler, gerçek yatırım sitelerinin arayüzü şeklindeki APK'lar oluşturdukları, sahte borsa sitelerine yasal borsa görüntüsü verildiği ve vatandaşların para yatırması sağlanarak kendi sanal şirket ve kişisel hesaplarına para transferi yaptıkları belirlendi.

ÜNLÜ KİŞİLERİN YÜZLERİNİ KULLANDILAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaptığı çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yüksek miktardaki paraları yurtdışı kripto borsa hesaplarına aktararak elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları, yüksek kazanç vadiyle çok sayıda vatandaşlarımızın dolandırıldığı, sahte yatırım siteleri ile ilgili birçok sosyal paylaşım siteleri ile haber sitelerinde vatandaşlarımızın güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verildiği veya sponsorluk adı altında reklam amaçlı kendilerini tanıttıklarının tespit edildi.

Ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Antalya, Kilis, Bitlis ve Kars'ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda; 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi. Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız silah,2 adet kuru sıkı silah, 65 adet dolu fişek, Yüksek meblağda döviz, 52 Cumhuriyet Altını, 4 Çeyrek Altın ile çok sayıda takı ele geçirildi.

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FOREX yatırımı altında dolandırıcılık: Ünlü isimlerin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık gerçekleştirdiler
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