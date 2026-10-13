Haberler Yaşam Haberleri 'Fotoğraf çekiyorduk' demişti: Eşini uçurumdan iten cani koca hakkında karar kesinleşti!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:35

"Fotoğraf çekiyorduk" demişti: Eşini uçurumdan iten cani koca hakkında karar kesinleşti!

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Yargıtay, hükme "kadına karşı" ibaresini de ekleyerek düzeltilmiş şekilde onarken sanığın iyi hâl indirimi talebi kabul edilmedi.

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İHA Yaşam
Fotoğraf çekiyorduk demişti: Eşini uçurumdan iten cani koca hakkında karar kesinleşti!
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24 Ocak 2023 tarihinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana gelen olayda, Semiha Sözer (34), eşi Erdal Necip Sözer (41) ile bulunduğu sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti.

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Erdal Necip Sözer, ifadesinde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, ölümün kaza veya intihar sonucu meydana gelmediği, Semiha Sözer'in itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varmıştı. Olaydan yaklaşık 15 ay sonra tutuklanan sanık, yargılama sürecinde suçlamaları reddetmişti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMIŞTI

Dava sürecinde olay yerinde keşif gerçekleştirilmiş, sanık Erdal Necip Sözer kayalıklar üzerinde düşme noktasını göstererek olay günü yaşananları anlatmıştı. Keşif sırasında hakim ve bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulunmuştu.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2025 tarihinde Erdal Necip Sözer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşınmıştı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi kapsamında hükme "kadına karşı" ibaresini de ekleyerek kararı düzeltilmiş şekilde onadı. Tasarlayarak, eşe karşı ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirilen dosyada sanığın iyi hâl indirimi talebi de kabul edilmedi.

Yargıtay'ın oy birliğiyle aldığı kararla Erdal Necip Sözer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti. Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Semiha Sözer, ölümünün ardından burada toprağa verilmişti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YALOVA #BURSA

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