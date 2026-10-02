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Giriş Tarihi: 2.10.2026 19:19

Fransa İtalya Maçı Canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi Fransa - İtalya A Spor Şifresiz Canlı Yayın Linki

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa ile İtalya karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa İtalya maçı canlı izle ekranı A Spor üzerinden şifresiz olarak erişime açılıyor. A Milli Takımımızın da yer aldığı 1. grubun diğer karşılaşması olan maç puan tablosu için kritik önem taşıyor. Dev kapışmanın başlama saati A Spor canlı yayın ekranı başında yerler alındı.

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Fransa İtalya Maçı Canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi Fransa - İtalya A Spor Şifresiz Canlı Yayın Linki
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Avrupa futbolunun iki devi, Paris'teki tarihi Stade de France zemininde kritik 3 puan mücadelesine çıkıyor. A Grubundaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan bu dev randevu, Türkiye'deki futbol tutkunları için naklen yayında. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyenler için tüm A Spor canlı izle ekranında Fransa İtalya heyecanı yaşanıyor.

A SPOR CANLI YAYIN: FRANSA İTALYA MAÇI CANLI İZLE

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasının en dikkat çekici karşılaşması olan Fransa - İtalya maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü TSİ 21.45'te başlıyor. İşte maç yayını:

A SPOR CANLI İZLE

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A SPOR YAYIN AKIŞI - 2 EKİM 2026

08:00Sabah Sporu

10:00Almanya – Sırbistan

12:00Spor Ajansı

14:00Gün Ortası

15:00Spor Gündemi

18:00Ana Haber

20:00Milli Maça Doğru

21:45Fransa – İtalya – Canlı

23:30Milli Maç Özel

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A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 12207 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU (A)

Fransa ve İtalya karşısında mağlubiyet alan Türkiye'nin grupta henüz puanı bulunmuyor. A Ligi 1. grupta güncel puanlar şöyle:

1. FRANSA 6

2. BELÇİKA 3

3. İTALYA 3

4. TÜRKİYE 0

Fransa ile İtalya arasında oynanacak bu 90 dakika, sadece A grubunun zirvesini değil, genel puan sıralamasını da şekillendirecek. Grubun diğer iddialı ekiplerinin puan hesapları yaptığı bu haftada, atılacak her gol puan eşitliği durumunda averajda belirleyici rol oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi formatı gereği her grubun ilk iki sırasında yer alan takım çeyrek final turuna çıkacak. A Milli Takım için kritik önem taşıyan gruptaki her mücadele yakından takip ediliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Fransa İtalya Maçı Canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi Fransa - İtalya A Spor Şifresiz Canlı Yayın Linki
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