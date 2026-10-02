Fransa İtalya Maçı Canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi Fransa - İtalya A Spor Şifresiz Canlı Yayın Linki

Avrupa futbolunun iki devi, Paris'teki tarihi Stade de France zemininde kritik 3 puan mücadelesine çıkıyor. A Grubundaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan bu dev randevu, Türkiye'deki futbol tutkunları için naklen yayında. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyenler için tüm A Spor canlı izle ekranında Fransa İtalya heyecanı yaşanıyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasının en dikkat çekici karşılaşması olan Fransa - İtalya maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü TSİ 21.45'te başlıyor. İşte maç yayını:
Frekans: 12207 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK
Fransa ve İtalya karşısında mağlubiyet alan Türkiye'nin grupta henüz puanı bulunmuyor. A Ligi 1. grupta güncel puanlar şöyle:
1. FRANSA 6
2. BELÇİKA 3
3. İTALYA 3
4. TÜRKİYE 0
Fransa ile İtalya arasında oynanacak bu 90 dakika, sadece A grubunun zirvesini değil, genel puan sıralamasını da şekillendirecek. Grubun diğer iddialı ekiplerinin puan hesapları yaptığı bu haftada, atılacak her gol puan eşitliği durumunda averajda belirleyici rol oynayacak.
UEFA Uluslar Ligi formatı gereği her grubun ilk iki sırasında yer alan takım çeyrek final turuna çıkacak. A Milli Takım için kritik önem taşıyan gruptaki her mücadele yakından takip ediliyor.
Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi turnuvasında 2026/27 sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek A Millî Takımımızın, kasım ayında iç sahada Belçika ve deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) August 3, 2026
Buna göre, Türkiye – Belçika… pic.twitter.com/iAQpFLennh