Fransa İtalya Maçı Canlı İzle: UEFA Uluslar Ligi Fransa - İtalya A Spor Şifresiz Canlı Yayın Linki

Fransa ile İtalya arasında oynanacak bu 90 dakika, sadece A grubunun zirvesini değil, genel puan sıralamasını da şekillendirecek. Grubun diğer iddialı ekiplerinin puan hesapları yaptığı bu haftada, atılacak her gol puan eşitliği durumunda averajda belirleyici rol oynayacak.