Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

FRANSA - İTALYA MAÇI A MİLLİ TAKIMI NASIL ETKİLEYECEK?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta bugün oynanacak Fransa-İtalya karşılaşması, gruptaki mücadelesini sürdüren A Milli Takım açısından da önem taşıyor. Türkiye, 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşılaşacak, ardından 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak ve 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacak.

Fransa, gruptaki ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaştı. İtalya ise ilk maçında Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek 3 puana yükseldi. Türkiye ise ilk iki karşılaşmada Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Bugünkü Fransa-İtalya maçının sonucu, Türkiye'nin önündeki İtalya ve Fransa maçlarının puan hesabında farklı senaryolar oluşturacak. İtalya'nın kazanması halinde İtalya 6 puana yükselerek Fransa ile aynı puana gelecek; Fransa'nın kazanması durumunda ise Fransa 9 puana ulaşacak. Beraberlikte iki takım da birer puan alacak.

Türkiye açısından özellikle 5 Ekim'deki İtalya deplasmanı öncesinde İtalya'nın alacağı sonuç takip edilecek. Türkiye'nin İtalya karşısında alacağı sonuçla birlikte bugünkü Fransa-İtalya maçının oluşturduğu puan tablosu, A Milli Takım'ın kalan karşılaşmalarındaki hesapları şekillendirecek.

A Milli Takım'ın gruptaki son iki maçı ise 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa karşısında oynanacak. Bu nedenle Fransa-İtalya karşılaşması, Türkiye'nin doğrudan rakipleri arasındaki puan farklarının nasıl şekilleneceği açısından dikkatle takip edilecek.

Belçika Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç için nefesler tutuldu!