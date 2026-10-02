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Giriş Tarihi: 2.10.2026 15:26 Son Güncelleme: 2.10.2026 15:28

Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grupta bugün milli maç coşkusunun yanı sıra Fransa İtalya maçı için de heyecan dorukta! Grupta 6 puanla liderliği göğüsleyen Fransa, bu akşam İtalya’yı konuk ederek ek puan almayı hedefliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler, “Fransa İtalya maçı hangi kanalda” sorusuyla yayın kanalını ve Türkiye saati ile maçın başlayacağı zamanı araştırıyor. Peki, Uluslar Ligi İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar.

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Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta grubumuzun lideri Fransa İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya, 3'te 3 yapan zorlu rakibini deplasmanda mağlup etmeyi amaçlarken Fransa birincilik koltuğunu korumak için mücadele edecek. Milli maçla eş zamanlı oynanacak olan maçın yayın kanalı ve saati netleşti. İşte Fransa İtalya maçı yayın kanalı ve karşılaşma saati;

İTALYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris'te oynanacak olan Fransa-İtalya maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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FRANSA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Fransa-İtalya karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü (bugün) TSİ saat 21:45'te başlayacak.

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2026/27 UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

1. Fransa - 6

2. Belçika - 3

3. İtalya - 3

4. Türkiye - 0

FRANSA - İTALYA MAÇI A MİLLİ TAKIMI NASIL ETKİLEYECEK?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta bugün oynanacak Fransa-İtalya karşılaşması, gruptaki mücadelesini sürdüren A Milli Takım açısından da önem taşıyor. Türkiye, 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşılaşacak, ardından 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak ve 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacak.

Fransa, gruptaki ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaştı. İtalya ise ilk maçında Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek 3 puana yükseldi. Türkiye ise ilk iki karşılaşmada Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Bugünkü Fransa-İtalya maçının sonucu, Türkiye'nin önündeki İtalya ve Fransa maçlarının puan hesabında farklı senaryolar oluşturacak. İtalya'nın kazanması halinde İtalya 6 puana yükselerek Fransa ile aynı puana gelecek; Fransa'nın kazanması durumunda ise Fransa 9 puana ulaşacak. Beraberlikte iki takım da birer puan alacak.

Türkiye açısından özellikle 5 Ekim'deki İtalya deplasmanı öncesinde İtalya'nın alacağı sonuç takip edilecek. Türkiye'nin İtalya karşısında alacağı sonuçla birlikte bugünkü Fransa-İtalya maçının oluşturduğu puan tablosu, A Milli Takım'ın kalan karşılaşmalarındaki hesapları şekillendirecek.

A Milli Takım'ın gruptaki son iki maçı ise 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa karşısında oynanacak. Bu nedenle Fransa-İtalya karşılaşması, Türkiye'nin doğrudan rakipleri arasındaki puan farklarının nasıl şekilleneceği açısından dikkatle takip edilecek.

Belçika Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Milli maç için nefesler tutuldu!

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Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?
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