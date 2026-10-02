Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta grubumuzun lideri Fransa İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya, 3'te 3 yapan zorlu rakibini deplasmanda mağlup etmeyi amaçlarken Fransa birincilik koltuğunu korumak için mücadele edecek. Milli maçla eş zamanlı oynanacak olan maçın yayın kanalı ve saati netleşti. İşte Fransa İtalya maçı yayın kanalı ve karşılaşma saati;
Paris'te oynanacak olan Fransa-İtalya maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
1. Fransa - 6
2. Belçika - 3
3. İtalya - 3
4. Türkiye - 0
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta bugün oynanacak Fransa-İtalya karşılaşması, gruptaki mücadelesini sürdüren A Milli Takım açısından da önem taşıyor. Türkiye, 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşılaşacak, ardından 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak ve 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacak.
Fransa, gruptaki ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaştı. İtalya ise ilk maçında Belçika'ya 2-0 kaybettikten sonra Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek 3 puana yükseldi. Türkiye ise ilk iki karşılaşmada Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Bugünkü Fransa-İtalya maçının sonucu, Türkiye'nin önündeki İtalya ve Fransa maçlarının puan hesabında farklı senaryolar oluşturacak. İtalya'nın kazanması halinde İtalya 6 puana yükselerek Fransa ile aynı puana gelecek; Fransa'nın kazanması durumunda ise Fransa 9 puana ulaşacak. Beraberlikte iki takım da birer puan alacak.
Türkiye açısından özellikle 5 Ekim'deki İtalya deplasmanı öncesinde İtalya'nın alacağı sonuç takip edilecek. Türkiye'nin İtalya karşısında alacağı sonuçla birlikte bugünkü Fransa-İtalya maçının oluşturduğu puan tablosu, A Milli Takım'ın kalan karşılaşmalarındaki hesapları şekillendirecek.
A Milli Takım'ın gruptaki son iki maçı ise 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa karşısında oynanacak. Bu nedenle Fransa-İtalya karşılaşması, Türkiye'nin doğrudan rakipleri arasındaki puan farklarının nasıl şekilleneceği açısından dikkatle takip edilecek.