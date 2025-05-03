Fransa’da yangında ölen 3 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı

'PERİŞAN OLMUŞ BİR AİLE VAR'

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da "Süreci takip ediyordum. Yangının olduğun andan itibaren bilgi sahibi oldum. Başkonsolos ve aileyle görüşerek bilgi alıyordum. Çok acı verici bir şey. 2 evladını kaybettikten sonra hastanedeyken 3'üncüsünün de vefat haberini duyup, kalp krizi geçiren anne var. Perişan olmuş bir aile var. Fransa gibi çok gelişmiş bir ülkede, buzdolabı gaz kaçağından çıkabilecek olan bir yangın nedeniyle 3 çocuğun yaşamını yitirmiş olması gerçek izahı mümkün değil" diye konuştu.