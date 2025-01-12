Fransa’da yaşayan yüzlerce Yozgatlı Arabaşı sofrasında buluştu

ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR

Arabaşı olarak bilinen yemeğin asıl adı "ara aşı" dır. 13. yüzyılda Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya ve Afyonkarahisar'da kış aylarının şölen yemeği haline gelmiştir. Karamanlılarda ara aşı sıra gecesi geleneği uzun yıllar yaşamıştır. Özellikle kışları soğuk olan bölgelerde, az pişirilmiş sıvı hamurun donmasıyla elde edilen yemeğin asıl özelliği, kaynar çorba eşliğinde çiğnenmeden yutulmasıdır. Ara aşının çorbası, kanatlı av hayvanlarının (keklik, bıldırcın vs) etinden yapılır. Günümüz şartlarında av hayvanları temini güç olduğundan, son dönemlerde tavuk etinden yapılmaktadır. Bu bölgelerde bir konuğun şerefine hazırlanan ara aşının, o konuğa ne denli önem verildiğinin işareti sayılmaktadır. Ara aşı hazırlanan ev sahibi, dost ve komşularını davet ederek, bu yemeğin birlikte tüketilmesine gerekli özeni gösterir. Baklava diliminde kesilen soğuk hamur parçalarının, özel şimşir kaşıklarla çok sıcak çorbaya daldırılıp, bir miktar çorba ile yutulması biçiminde tüketilir. Hamurun çiğnenmemesi gerekir. Çiğnenirse de pek bir tadı yoktur. Ara aşına asıl lezzetini veren çorbasıdır. Bu çorbanın uluslararası platformda tescil edilmesi yerinde olacaktır.