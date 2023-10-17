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Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:01 Son Güncelleme: 17.10.2023 14:05

Fransa’dan gelen 90 kişilik Asuri grubu Şırnak’ta

Fransa’da gelen 90 kişilik ekip Şırnak’ın Silopi ilçesinde ziyaretlerde bulundu. 1990 yıllarında terör olayları nedeni ile boşaltılan Aksu ve Kösreli köyünde ayin yapıldı.

MEHMET DEMİRHAN
Fransa’dan gelen 90 kişilik Asuri grubu Şırnak’ta

Kösreli ve Aksu köylerinde yaşayan Asuriler, 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kalarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yerleşti. Fransa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan 90 kişilik Asuri grubu Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Aksu ve Kösreli Köyüne ziyaretlerde bulundu. Köylerinde bulunan mezarlıkları ziyaret ederek dua eden ekip daha sonra ayin törenine katıldılar. Aksu köyünde yapılan ayinde ilahiler okundu. Ayine katılanlara kutsanmış ekmek ikramında bulunuldu.

Türkiye Keldani Cemaati Diyarbakır Başepiskoposu Sabri Anar ayin sonrası yaptığı konuşmasında, "tahriben 30 seneden sonra buraya ziyaret gerçekleştirdik. Burası çok eski bir köyümüzdü. Buradan pek çok din adamı çıkmıştır ve bu köyden diğer doğu köylerimize bu din adamları gidip hizmet yapıyorlardı. Bugün buraya gelmekten çok mutluyuz. Özellikle bize bu ziyareti sağlayan hükümetimiz, emniyetimiz, polislerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu ziyareti Fransadan gelen yüz kişilik ekip ve buradan gelenlere bu ziyareti gerçekleştirebildik. 30 yıldan sonra bu ayini gerçekleştirebildik" diye konuştu.

Fransa'da yaşayan George Yaramış, "Arkadaşlarla beraber geldik. Annem babamın doğduğu topraklara geldik. Çok memnun olduk" dedi.

Daha önce birkez daha Şırnak'a geldiğini söyleyen İlhan Yavaş, "Böyle bir grupla gelip köylerimizi dolaştığımız için mutluyuz. Köylerimizi hep kalbimizde kalmıştır. Çünkü biz buranın çocuklarıyız. Binlerce sene bizim dedelerimiz bu toprakların üzerinde yaşamıştır. Biz o hatıraları yerine getirmek için inşallah bundan sonra gelip gideceğiz" diye konuştu.

Aksu Köyü muhtarı Pitrus Karatay, "Şuanda burada 150 kişi insan bulunuyoruz. Gerçekten bu bizim için bir gururdur. İnşallah başlangıçtır. Gayemiz sürekli bir şekilde böyle grupları memlekete getirmek. Onların burada iyi bir vakit geçirmelerini sağlamaktır. Özellikle çevremizdeki insanlarımız güvenlik güçleri, çevremiz hepsine çok teşekkür ederiz. Katkı sundular. Gereken ilgiyi gösterdiler. O bakımdan da biz memnunuz ve mutlu olduk" diye konuştu.

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Fransa’dan gelen 90 kişilik Asuri grubu Şırnak’ta
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