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Giriş Tarihi: 7.10.2026 18:14

Freni boşalan hafriyat kamyonu iş yerine daldı!

Pendik'te inşaat alanından toprak aldıktan sonra yokuşta freni boşalan hafriyat kamyonu bir iş yerine daldı. Kamyon şoförü kazadan önce araçtan atlayarak yaralanırken, bina yöneticisi, “Birden bir ses, bir gürültü duyduk” diyerek o anları anlattı.

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DHA Yaşam
Freni boşalan hafriyat kamyonu iş yerine daldı!
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Kaza, Kurtköy Mahallesi Rabia Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanından toprak alan hafriyat kamyonunun seyir halindeyken freni boşaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kazadan önce araçtan atladı.

Hafriyat kamyonu sokağın sonundaki 6 katlı binanın girişindeki iş yerine girerek durabildi. Kazada iş yeri ve yanındaki dairenin bir odası zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kamyon şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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'KAMYONUN FRENİ PATLAMASIYLA BİNAYA VURDU'

Bina yöneticisi Muhammet Ayyıldız, "Hafriyat kamyonunun freni patlaması sonucu binaya vurdu. Evdeydim, yemek yiyordum. Birden bir ses, bir gürültü duyduk. Aşağı indik. Hafriyat kamyonu freninin patlamasıyla birlikte binaya girmiş.

Bu şekilde oldu, gördüğünüz gibi. Kamyon şoförü kamyon kayarken atlamış. Bacağı kırılmış. Hastaneye kaldırıldı" dedi.

#PENDİK

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Freni boşalan hafriyat kamyonu iş yerine daldı!
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