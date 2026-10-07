Freni boşalan hafriyat kamyonu iş yerine daldı!

Hafriyat kamyonu sokağın sonundaki 6 katlı binanın girişindeki iş yerine girerek durabildi. Kazada iş yeri ve yanındaki dairenin bir odası zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.