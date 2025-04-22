Freni boşalan kamyon Harbiye şelalerine uçtu

Kaza Defne'nin Harbiye Mahallesinde meydana geldi. Yayaladağı istikametinden Defne istikametine doğru ilerleyen hafriyat kamyonun fren sistemi arızalandı. Freni boşalan kamyon sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak Harbiye Jandarma Karakolunun bulunduğu noktadan vatandaşlerın mesire alanı olarak kullandığı Harbiye şelalerine uçtu. Kazada kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkışan 1 kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar Ambulanslarla Defne Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Defne ilçesinde yaşanan tek taraflı kaza ile ilgili Hatay Valiliği şu açıklamayı yaptı, " İlimiz Defne ilçesi Harbiye civarında bir kamyonun uçuruma düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 1 araç 3 kişilik AFAD Arama Kurtarma Ekibi, Sağlık, Emniyet, Jandarma Ekipleri yönlendirilmiştir.

Kamyon altında sıkışan bir vatandaşımız İtfaiye, Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiş olup kazada toplam 2 vatandaşımız yaralanmış ve hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Hastaneye sevk edilen M.Ç. adlı vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."