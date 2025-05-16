Freni boşalan minibüs dehşet saçtı: 14 Yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve bir minibüse çarptı. Zincirleme kazada araçlar adeta hurdaya döndü.

14 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle araçlardaki 14 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları minibüsün aniden hızlandığını ve fren izine rastlanmadığını belirtti. Olay yerindeki hasar gören araçlar, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.