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Giriş Tarihi: 9.11.2023 03:45

Freni patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa’da şeker pancarı yüklü tır yokuş aşağı freni patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkıp 2 kişinin bulunduğu otomobile çarptı. 400 metre savrulan tırda sürücü hayatını kaybederken, kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı

İHA
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, İnegöl-Bursa Yolu Akiniş rampasında meydana geldi. Ali Aydınsoy'un (53) idaresindeki şeker pancarı yüklü tır, Bursa istikametine seyir halindeyken freni patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hüseyin H. idaresindeki 1 otomobile çarpıp yaklaşık 400 metre savruldu. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü araçtan fırlarken, 2 kişinin bulunduğu otomobil kağıda döndü.

Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, pestile dönen otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin H. ve Eray G.'yi araçtan çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtan fırlayan tır sürücüsü Ali Aydınsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tırın dorsesinde bulunan şeker pancarlarının yola savrulmasıyla trafik, Bursa istikametine kapatılırken ekipler vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Freni patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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