Freni patlayan tır dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İnegöl istikametinden Bursa yönüne seyreden 53 yaşındaki Ali Aydınsoy'un kullandığı tırın, Akiniş rampasına geldiği sırada freni patladı Kontrolden çıkan tır. Hüseyin H'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle adeta kağıt gibi ezilen otomobil hurda yığınına döndü. Devrilen tır ise yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Tır sürücüsü Ali Aydınsoy, tırın ön camından yola savruldu. Feci kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yola savrulan tır sürücüsü Ali Aydınsoy'a yaptı, ancak yapılan kontrollerde Aydınsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KURTARMA EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kazada kağıt gibi ezilen ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hüseyin H ve yanında yolcu olarak bulunan Eray G otomobil içinde sıkıştı. Kurtarma ekipleri iki kişiyi araçtan çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası İnegöl Bursa yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.